Завещание принца Филиппа засекретили сроком на 90 лет

Лишь в 2111 году суд пересмотрит решение и еще раз вынесет вердикт: вскрывать конверт или нет.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Он оказался рекордсменом, как долгожитель среди членов королевской семьи и как семьянин. Его брак с Елизаветой II оказался самым долгим за историю монаршей Великобритании.

Принц Филипп, как и полагается королевским особам, составил завещание. По идее его должны были вскрыть, но на днях суд принял решение открыть конверт и прочить волеизъявление супруга королевы не раньше, чем через 90 лет. До этого момента все данные будут засекречены.

Судья не читал текст письма принца, а заседание проходило в закрытом режиме. Решение обосновали очень просто: указания, данные представителем королевской семьи, могут вызвать излишнее любопытство со стороны других граждан. Также эта мера нужна, чтобы ныне действующая королева жила спокойно.

Такая практика применяется на протяжении последнего века. На данный момент на хранении в сейфе находится около 30 писем. Единственное исключение сделали для принцессы Дианы. Когда ее не стало в 1997 году, конверт с указаниями вскрыли. Сюрпризом это быть не должно было, поскольку женщина завещала все свое имущество сыновьям. Она написала, что они смогут распоряжаться им по достижении 25-летия.

Сама идея засекречивать последние волеизъявления членов королевской семьи появилась после того, как Франц Тюркский, который ушел из жизни 1910 году, вызвал общественное негодование и скандал в близком кругу знакомых.