Находящегося в коме Звягинцева отключили от ЭКМО

Режиссера Андрея Звягинцева , которого ранее немецкие врачи ввели в состояние искусственной комы, отключили от аппарата ЭКМО. Как сообщает « КП », точный срок, который кинематографист провел в искусственном сне, неизвестен.

По некоторым данным поражение легких у Звягинцева достигло 92%. При этом бывшая жена режиссера Инна Мишукова в разговоре с Life.ru отметила, что мужчине стало немного лучше.

Напомним, что режиссера госпитализировали с коронавирусом в июле. Сперва Звягинцев лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, а через месяц его перевели в московскую ГКБ 23. Состояние кинематографиста оставалось тяжелым, а поражение легких достигло почти 90%. После этого Звягинцева перевели на лечение в Германию, где врачи ввели его в искусственную кому.