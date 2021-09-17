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Находящегося в коме режиссера Звягинцева отключили от систем жизнеобеспечения

Елена Прошина
19 минут назад

Режиссера Андрея Звягинцева, которого ранее немецкие врачи ввели в состояние искусственной комы, отключили от аппарата ЭКМО. Как сообщает «КП», точный срок, который кинематографист провел в искусственном сне, неизвестен.

Находящегося в коме Звягинцева отключили от ЭКМО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По некоторым данным поражение легких у Звягинцева достигло 92%. При этом бывшая жена режиссера Инна Мишукова в разговоре с Life.ru отметила, что мужчине стало немного лучше.

Стало известно о крайне тяжелом состоянии режиссера Звягинцева

Напомним, что режиссера госпитализировали с коронавирусом в июле. Сперва Звягинцев лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, а через месяц его перевели в московскую ГКБ 23. Состояние кинематографиста оставалось тяжелым, а поражение легких достигло почти 90%. После этого Звягинцева перевели на лечение в Германию, где врачи ввели его в искусственную кому.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь".
Шоу-бизнес,Андрей Звягинцев,
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