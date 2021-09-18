В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сколько тяжело больной Губин получает за свои старые хиты

WMJ.ruиещё 3
2 часа назад

Сколько тяжело больной Губин получает за свои старые хиты
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

47-летний Андрей Губин давно ушел со сцены — но продолжает получать авторские отчисления за хиты, которые до сих пор любят соотечественники.

Исполнитель популярных песен «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Девушки как звезды» перестал давать концерты из-за болезни нервной системы, приводящей к постоянным болям в лице. Он сдает московскую квартиру и часто бывает за границей. Его друг и звезда сериала «Универ» Стас Ярушин в своем YouTube-шоу МузLoft рассказал о том, какой доход отошедшим от дел артистам приносит старая слава.

Благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Я знаю таких артистов. Андрей Губин, например,

— поделился Ярушин.

Недавно Губин дал интервью на тему своего здоровья. Он напомнил, что уже 15 лет страдает от тяжелой болезни и постоянно ездит за границу на лечение. Например, певец только вернулся из Египта, где плавал и лечил спину. При этом никаких улучшений в состоянии артиста не наблюдается.

Фото:Первый канал

Шоу-бизнес,Стас Ярушин,Андрей Губин,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители