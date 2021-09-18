Сколько тяжело больной Губин получает за свои старые хиты

47-летний Андрей Губин давно ушел со сцены — но продолжает получать авторские отчисления за хиты, которые до сих пор любят соотечественники.

Исполнитель популярных песен «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Девушки как звезды» перестал давать концерты из-за болезни нервной системы, приводящей к постоянным болям в лице. Он сдает московскую квартиру и часто бывает за границей. Его друг и звезда сериала «Универ» Стас Ярушин в своем YouTube-шоу МузLoft рассказал о том, какой доход отошедшим от дел артистам приносит старая слава.

Благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Я знаю таких артистов. Андрей Губин, например,

— поделился Ярушин.

Недавно Губин дал интервью на тему своего здоровья. Он напомнил, что уже 15 лет страдает от тяжелой болезни и постоянно ездит за границу на лечение. Например, певец только вернулся из Египта, где плавал и лечил спину. При этом никаких улучшений в состоянии артиста не наблюдается.