Лазарев вступил в борьбу с Instagram из-за цензуры

Instagram заблокировал фото певца Сергея Лазарева с детьми из-за «обнаженного детского тела».

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Исполнитель пожаловался подписчикам, что соцсеть не дает ему поделиться семейным снимком, сделанным на пляже в Турции. В настоящее время Лазарев и его дети, семилетний Никита и трехгодовалая Аня, отдыхают в пятизвездочном отеле в турецком Белеке.

Исполнитель попытался опубликовать снимок с детьми, где все трое обнажены по пояс, однако Instagram счел, что фото нарушает правила сообщества из-за демонстрации «обнаженного детского тела». Лазарев предпринял еще одну попытку и обрезал фотографию так, чтобы тела были меньше видны, однако и этот кадр был заблокирован.

«И даже эта фотография была удалена!» - возмутился певец в сторис.