Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность

Вдове актера и музыканта Петра Мамонова, умершего в июле от коронавируса, пришлось продать его машины.
По словам Ольги Мамоновой, никаких сбережений у нее не осталось, а жить на одну пенсию очень тяжело.
«У меня пенсия 11 тысяч и «лужковские» пять тысяч всего. При том, что у меня почти 20 котов и собак, тяжело, конечно. Петины машины пришлось продать, денег на их ремонт не было», - сказала жена Мамонова изданию News.ru.
Она отметила, что три старых «Мерседеса» Петра Мамонова, которые были не на ходу, купили его друзья «как память».
По словам вдовы артиста, сейчас ей финансово помогает сын Иван.
«Сын платит за свет. Он работает, Ваня — оператор-постановщик. Помогает», - сказала Ольга Мамонова.
Напомним, Петр Мамонов умер 15 июля на 71-м году жизни. В течение последних двух недель он находился в больнице 40 в Коммунарке из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Мамонов – актер, музыкант, основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му». Сыграл в картинах «Такси-блюз», «Царь», «Остров», «Игла», «Шапито-шоу» и др.