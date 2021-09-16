Бузова прокомментировала перенос спектаклей со своим участием

Ольга Бузова заявила, что перенос спектаклей с ее участием в МХАТ имени Горького не связан с тем, что она в них играет, или с критикой постановки "Чудесный грузин", передает "Московский комсомолец".
По словам Бузовой, перенос премьеры с сентября на пока не объявленный срок связан со сложностями в согласовании расписания.
"Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики", - рассказала телеведущая.
Бузова призвала средства массовой информации доверять только данным, предоставленным театром или лично ей.