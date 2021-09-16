«Ты собака немытая, я тебе ноги прострелю»: Алана Мамаева рассказала об угрозах от бывшего мужа

Алана Мамаева решила ответить бывшему мужу — футболисту «Ростова» Павлу Мамаеву — на его интервью «Матч ТВ». Девушка рассказала, как ее бывший супруг якобы бил сына, а затем отказался от него, заявила об угрозах «прострелить ноги» и других оскорблениях со стороны футболиста, а также вспомнила его письма из колонии. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания Мамаевой.

Фото: Instagram Instagram

Павел и Алана Мамаевы прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года, и модель неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. После развода экс-супруги не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплаты алиментов и решают свои проблемы через суд.

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Недавно футболист дал большое интервью телеканалу "Матч ТВ", в котором рассказал о причинах развода. Игрок отметил, что бывшая жена якобы не дает ему жить спокойно. Мамаев также заявил, что из-за клеветы в его адрес со стороны бывшей супруги страдают близкие ему люди — новая девушка Надежда Санько и дети.

Теперь Алана Мамаева в интервью YouTube-каналу "Лучше правду" решила ответить бывшему мужу на все обвинения и рассказала свое видение ситуации.

О новой девушке футболиста

Мамаева заявила, что считает новую спутницу игрока - Надежду Санько - инструментом манипуляции. Якобы с помощью своей новой подруги футболист пытается сделать больно ей.

"У меня есть информация, что еще одной моей подруге он писал в день смерти своего отца, просил ее приехать. В тот момент у него уже была Надежда. Он выбирал кого-то из двух, чтобы сделать мне больнее. Паша почему-то выбирал моих подруг - людей, которых я хорошо знаю и с кем общаюсь. Я сейчас понимаю, что Надежда — это инструмент манипуляции. Ему кажется, что она такая крутая, что он будет с ней, сделает вокруг всем больно, в первую очередь мне. Зная его и ее, могу сказать, что в этой паре будут постоянные конфликты. С такой женщиной невозможно жить. Ее очень "много", и она очень давит. Если ты что-то делаешь не так, у нее это вызывает мужскую агрессию. Этим выбором Павел сам себе хуже сделал. Меня это не расстраивает", - сказала Мамаева.

О том, как Мамаев якобы бил ребенка

Женщина заявила, что ее бывший муж плохо относился к ее сыну от первого брака Алексу, который якобы боится футболиста до сих пор. По словам модели, Мамаев давал ребенку подзатыльники и сильно ругал за то, что тот поздно ходит в туалет перед сном.

"Я не скажу, что Мамаев кого-то избивал до полусмерти, но, видимо, эти подзатыльники Алексу очень даже запомнились. Когда ему говорю, что сейчас позвоню папе, Алекс весь пятнами покрывается, у него истерика даже. Паша в суде отказался от Алекса. Его он держал за руку, говорил: "Ты мой сын, я тебя не брошу, несмотря ни на что, я твоя опора". Но все эти слова - просто пустота, они ничего не значат. Так играть с ребенком - хуже всего. Это как крыса: Паша одним говорит, что у него есть только один ребенок, а на публику утверждает, что ни от кого не отказывается, что готов заботиться о сыне", - отметила Мамаева.

По словам девушки, она была в шоке, когда футболист решил отказаться от ребенка. По ее мнению, Мамаев всегда был не очень хорошим мужем, но оставался хорошим настоящим отцом, поэтому решение бывшего супруга стало для нее неожиданным. Модель считает, что этот поступок футболист мог совершить из-за нежелания платить алименты.

"Я настолько была уверена в нем, как в отце. Да, муж он хреновый, но как отец — он настоящий мужик. Я даже не подумала, что такое может произойти. Когда я услышала это, у меня рухнуло все. Я просто охренела. Неужели это из-за алиментов? У меня слов не было", - сказала Алана Мамаева.

О предполагаемых проблемах с психикой у футболиста

По мнению Мамаевой, все последние поступки бывшего мужа могут связаны с проблемами с психикой, которые у него начались после смерти отца. Девушка заявила, что футболист угрожал выстрелить в нее, когда она приехала, чтобы оказать ему поддержку после смерти отца.

"Тогда мы приехали с Сашей Кокориным и еще одним парнем поддержать Пашу. Несмотря на то что мы расстались, что Паша сделал мне много дерьма, я понимала, что в такой момент важно поддержать. Но видишь, чем все это закончилось. Невозможно сделать скидку на оскорбления и угрозы. "Если ты подъедешь к дому, я тебе ноги прострелю. Ты собака немытая". Это слова были не его, для меня это был шок. Я такого от него никогда не слышала, он как будто в момент поменялся", - вспомнила Мамаева.

Модель допустила, что у футболиста началось биполярное расстройство личности, и подчеркнула, что это стали замечать их общие друзья и знакомые, которые "перестали общаться с Мамаевым".

О том, как ее ненавидели из-за мужа

Алана Мамаева также рассказала, какие неудобства испытывала в тот период времени, когда ее муж сидел в СИЗО, а затем в колонии. Напомним, что футболист был арестован 11 октября 2018 года вместе со своим другом Александром Кокориным. Игроков обвиняли в хулиганских действиях в составе организованной группы (часть 2 статьи 213 УК) и побоях (статья 116 УК) за потасовку с чиновниками. На свободу Мамаев вышел 17 сентября 2019 года.

"Сначала он дарил мне машины за то, что изменил на всю страну и просидел в тюрьме. Сколько негатива я прошла, когда его ненавидела вся страна! За него ненавидели меня. Я из дома боялась выходить, просто засирали везде. Это был бешеный хейт", - вспомнила Мамаева.

Женщина рассказала, что, находясь в заключении, Мамаев писал ей письма, в которых умолял не бросать его и дождаться.

"Павел мне пел такие оды: что живет только ради меня, что смысл его жизни — это сделать меня счастливой. Что готов отдавать мне деньги, чтобы я сама распоряжалась. Он постоянно говорил, что он идиот, что не ценил свою семью. Его самый большой страх был, что я его не дождусь. Когда он в интервью сказал, что еще до тюрьмы думал о разводе, то это так выглядело, будто развестись — это было его желание. Это совершенно не так: тому доказательства письма, которые он писал, в которых через одно письмо умоляет не бросать его и дождаться", - считает Мамаева.

О Кокорине

Алана Мамаева высказалась и о Кокорине. По ее словам, нападающий "Фиорентины", хоть и продолжает дружить с Мамаевым, с его поступками не согласен.