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Уголовное дело против актера Александра Паля прекращено

Елена Прошина
40 минут назад

Уголовное дело в отношении актера Александра Паля прекращено. Как сообщает Telegram-канал «112», 25-летний экс-хоккеист Молодежной лиги Кевин Антипов заявил, что не имеет претензий к артисту.

Уголовное дело против актера Паля прекращено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в апреле в центре Москвы произошел конфликт между Палем и спортсменом. Актер назвал причиной ссоры то, что Антипов якобы пытался справить нужду рядом с машиной, в которой сидели актер и его друзья. Другие источники со ссылкой на пострадавшего утверждали, что в состоянии опьянении в момент инцидента находился сам актер.

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В результате мужчины подрались, однако позднее Антипов заявил, что получил травмы челюсти и головы в результате падения с высоты собственного роста.

Отметим, что в большинство актеров тогда отказались высказываться на тему предполагаемого избиения хоккеиста их коллегой. В защиту выступила лишь режиссер Нигина Сайфуллаева, которая отметила, что Паль никогда не был замечен в подобных историях.
Шоу-бизнес,Кевин Антипов,Нигина Сайфуллаева,
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