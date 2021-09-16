Уголовное дело против актера Паля прекращено

Напомним, что в апреле в центре Москвы произошел конфликт между Палем и спортсменом. Актер назвал причиной ссоры то, что Антипов якобы пытался справить нужду рядом с машиной, в которой сидели актер и его друзья. Другие источники со ссылкой на пострадавшего утверждали, что в состоянии опьянении в момент инцидента находился сам актер.