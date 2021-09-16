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Машков отреагировал на появление Бузовой в театре

Говорит Москва
19 минут назад

Певица и телеведущая сыграла в постановке об Иосифе Сталине во МХАТе им. Горького.

Машков отреагировал на появление Бузовой в театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это событие вызвало общественный резонанс.

Бузова останется в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа

В эфире радиостанции «Говорит Москва» народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал новый этап в карьере Ольги Бузовой. Он отметил, что эксперименты – это часть театральной жизни.

«В книге Василия Иосифовича Топоркова [учитель Олега Табакова – ГМ] «Станиславский на репетициях» он пишет, что в пятидесятые годы начался режиссёрский дебош. В общем, экспериментировали. Все были возмущены. То Мейерхольд возмущал всех, то Вахтангов, то Таиров. Театр, он будоражит... Потому что всё происходит здесь и сейчас, всё живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры, вы можете здесь это засвидетельствовать. Поэтому я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы. Я просто отношу себя к театру всё-таки исследовательскому, меня, прежде всего, интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура. Я понимаю, что это большая боль, артист — это чемодан неприятностей. Настоящий, большой артист — это большая трагедия в будущем. Обязательно. Поэтому, исходя из глубокого театра, мне это интересно, но театр должен быть любой, в разных проявлениях».

В спектакле о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин» Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. МХАТ им. Горького продлил контракт с артисткой.
Шоу-бизнес,Василий Топорков,Владимир Машков,Олег Табаков,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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