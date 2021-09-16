Машков отреагировал на появление Бузовой в театре

«В книге Василия Иосифовича Топоркова [учитель Олега Табакова – ГМ] «Станиславский на репетициях» он пишет, что в пятидесятые годы начался режиссёрский дебош. В общем, экспериментировали. Все были возмущены. То Мейерхольд возмущал всех, то Вахтангов, то Таиров. Театр, он будоражит... Потому что всё происходит здесь и сейчас, всё живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры, вы можете здесь это засвидетельствовать. Поэтому я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы. Я просто отношу себя к театру всё-таки исследовательскому, меня, прежде всего, интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура. Я понимаю, что это большая боль, артист — это чемодан неприятностей. Настоящий, большой артист — это большая трагедия в будущем. Обязательно. Поэтому, исходя из глубокого театра, мне это интересно, но театр должен быть любой, в разных проявлениях».