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«Это личное право»: Ветлицкая заявила об отмене концертов в России

Елена Прошина
1 час назад

Певица Наталья Ветлицкая отменила серию концертов в России из-за отказа от вакцинации. Как рассказала исполнительница в своем Instagram, в начале пандемии она оказалась в Испании, а вернуться на родину без прививки не может.

«Это личное право»: Ветлицкая заявила об отмене концертов в России
Фото: InstagramInstagram

Артистка отметила, что после ввода ограничений она предложила концертным организациям провести возврат билетов, но те уговорили Ветлицкую просто перенести концерты. Теперь же, чтобы выступить, ей необходимо пройти тестирование и вакцинацию.

«Для меня это очень неприятная и грустная ситуация, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на концерты, но повлиять на это, к сожалению, я не в силах», - написала артистка.

При этом Ветлицкая отметила, что ни при каких условиях не собирается делать прививку ни себе, ни своему ребенку.

«Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение», - отметила певица.

Шоу-бизнес,Наталья Ветлицкая,Россия,
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