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Кудрявцева поверила в чудеса после признания МакSим

Елена Прошина
24 минуты назад

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что после интервью Ксении Собчак с МакSим она поверила, что чудеса существуют. Как написала телеведущая в своем Instagram, история Марины Абросимовой показала ей, что «есть что-то сильнее нас».

Кудрявцева поверила в чудеса после признания МакSим
Фото: InstagramInstagram

«Послушала интервью МакSим. Рекомендую! Дело даже не в том, что Ксю отличный интервьюер, а Марина очень хрупкая, но сильная девочка. Смысл ее рассказа в том, что чудеса существуют, есть что-то сильнее нас. Мир энергий — он такой», - написала Кудрявцева.

Напомним, что 38-летняя Марина Абросимова заболела 11 июня. Врачи госпитализировали исполнительницу, вскоре ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вести об улучшении состояния появились лишь в начале августа – сначала МакSим перевели на кислородную поддержку, а 13 августа уже выписали домой.

Сейчас Абросимова находится дома и восстанавливается после перенесенного заболевания. В недавнем интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала, певица заявила, что выздоровление шокировало даже врачей, которые не рассчитывали на ее возвращение к нормальной жизни.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Лера Кудрявцева,
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