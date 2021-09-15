Моргенштерн и Баста оказались самыми дорогими рэперами

Среди российских рэперов самые высокие запросы у Моргенштерна и Басты. Они готовы спеть на частной вечеринке за 5 млн рублей.

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К гонорару Алишера Моргенштерна также добавятся билеты на самолёт в эконом-классе для его команды и в бизнес-классе для самого певца.

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Заработок Джигана скромнее — 1,2 млн рублей за выступление.

Дешевле всего позвать Элджея — он споёт за 1 млн рублей.

Актуальные гонорары звёзд у их представителей узнала «Комсомольская правда».

В целом билеты на концерты популярных российских музыкантов этой осенью раскупают плохо. Зрители боятся отмены мероприятий из-за новой волны пандемии в стране. Миллиардеры нашли выход: они заказывают артистов в частном порядке — на мини-корпоративы и закрытые вечеринки.

Самые востребованные эстрадные исполнители на частных пати — Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Расценки на их выступления составляют от 4 до 6 млн рублей. А главные хитмейкеры всех застолий, по информации издания, — это Стас Михайлов и Григорий Лепс. Их гонорар составит от 6 до 7 млн рублей.

На юбилеи и корпоративные праздники часто приглашают сразу несколько исполнителей.

В основном клиенты заказывают узнаваемых артистов для разных возрастных аудиторий. Среди самых востребованных — Артур Пирожков, Любовь Успенская, группы «Руки Вверх» и Artik&Asti, они выступят за 3–4 млн рублей.

«Иванушки Интернешнл» и певица Zivert споют минимум за 2 млн рублей.

В июле Forbes представил рейтинг самых успешных российских звёзд. Издание подсчитало гонорары, а также число подписчиков и упоминаний в СМИ и соцсетях. Рэпер Моргенштерн переместился за год на 19 позиций вверх, заняв второе место.