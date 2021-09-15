Моргенштерн и Баста оказались самыми дорогими рэперами

Среди российских рэперов самые высокие запросы у Моргенштерна и Басты. Они готовы спеть на частной вечеринке за 5 млн рублей.
К гонорару Алишера Моргенштерна также добавятся билеты на самолёт в эконом-классе для его команды и в бизнес-классе для самого певца.
Заработок Джигана скромнее — 1,2 млн рублей за выступление.
Дешевле всего позвать Элджея — он споёт за 1 млн рублей.
Актуальные гонорары звёзд у их представителей узнала «Комсомольская правда».
В целом билеты на концерты популярных российских музыкантов этой осенью раскупают плохо. Зрители боятся отмены мероприятий из-за новой волны пандемии в стране. Миллиардеры нашли выход: они заказывают артистов в частном порядке — на мини-корпоративы и закрытые вечеринки.
Самые востребованные эстрадные исполнители на частных пати — Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Расценки на их выступления составляют от 4 до 6 млн рублей. А главные хитмейкеры всех застолий, по информации издания, — это Стас Михайлов и Григорий Лепс. Их гонорар составит от 6 до 7 млн рублей.
На юбилеи и корпоративные праздники часто приглашают сразу несколько исполнителей.
В основном клиенты заказывают узнаваемых артистов для разных возрастных аудиторий. Среди самых востребованных — Артур Пирожков, Любовь Успенская, группы «Руки Вверх» и Artik&Asti, они выступят за 3–4 млн рублей.
«Иванушки Интернешнл» и певица Zivert споют минимум за 2 млн рублей.
Стас Костюшкин, Джонни, Niletto, Клава Кока, Hammali&Navai, Слава, Наташа Королёва, Владимир Пресняков, Владимир Кузьмин, Теона Контридзе просят за выступление от 1,5 до 2,5 млн рублей.
В июле Forbes представил рейтинг самых успешных российских звёзд. Издание подсчитало гонорары, а также число подписчиков и упоминаний в СМИ и соцсетях. Рэпер Моргенштерн переместился за год на 19 позиций вверх, заняв второе место.
Ранее «Секрет» писал, что в 2020 году телеведущая Ксения Собчак разбогатела на 212,7 млн рублей. Пандемия не помешала экс-кандидату в президенты заработать на 26,9 млн рублей больше, чем в 2019 году. При этом зарплата её супруга Константина Богомолова, который трудится худруком московского Театра на Малой Бронной, составляет 100 000–150 000 рублей в месяц.