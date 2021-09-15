Пугачева, Апина, Киркоров: чьих детей родили суррогатные мамы

70% россиян считают допустимым использование суррогатного материнства для людей, которые не могут стать родителями самостоятельно. 14% уверены, что оно допустимо в любой ситуации, свидетельствует исследование ВЦИОМ, приуроченное к выходу сериала START "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в роли суррогатной матери. При этом многие российские знаменитости уже воспользовались услугами суррогатных мам. Кто стал родителями с чужой помощью — читайте в подборке «Рамблера».

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Алена Апина

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Апина стала одной из первых российских публичных персон, воспользовавшихся репродуктивными технологиями. Певица много лет пыталась забеременеть и перенесла девять неудачных попыток ЭКО. После этого она решила обратиться к услугам суррогатной матери. Ее дочь Ксения родилась 7 декабря 2001 года.

По словам Апиной, невозможность стать мамой — огромное горе для женщины, которая хочет детей, и каким бы способом ребенок ни появился в семье — это радость. Она не рассказывала дочери подробности ее появления на свет, но та сама все узнала в подростковом возрасте — рассказали подружки, прочитавшие об этом в СМИ.

«Надеюсь, она меня поняла», — заявила певица.

Филипп Киркоров

У Киркорова двое детей, рожденных суррогатной матерью: дочь Алла Виктория (родилась в 2011 году) и сын Мартин Кристин (родился в 2012 году). По данным СМИ, мамой они называют крестную, близкую подругу певца, бизнесвумен Наталью Ефремову.

Сергей Лазарев

У Лазарева также двое детей от суррогатной матери — сын Никита и дочь Аня. Рождение обоих он не афишировал, СМИ узнали о детях уже после их появления на свет. По словам Лазарева, они полностью родные друг другу — родились от донорских яйцеклеток одной и той же женщины, но вынашивали их разные суррогатные матери. Свой выбор певец объяснять тем, что почувствовал готовность стать отцом, но на тот момент не встретил свою избранницу и не хотел «ждать у моря погоды».

Алла Пугачева и Максим Галкин

Младшие дети Пугачевой, двойняшки Лиза и Гарри, появились на свет в 2013 году. Певица, которой тогда было 64 года, рассказала, что биологически это ее дети — они родились из ее яйцеклеток, замороженных за 11 лет до этого. Имя суррогатной матери звездная пара не скрывала — это Елена Ширина из Казани. Пугачева лично присутствовала при рождении двойняшек.

Эммануил Виторган

В третьем браке с Ириной Млодик актер стал отцом двух дочерей, рожденных от суррогатной матери. Этель родилась 28 февраля 2018 года, а Клара — 28 августа 2019 года. На момент рождения девочек Виторгану было 78 и 79 лет, соответственно. Также у него есть двое детей от первого и второго браков, пятеро внуков и два правнука. В интервью Виторган рассказывал, что в молодости пропустил многие важные моменты в жизни старших детей и сейчас хотел бы насладиться отцовством. По его словам, он мечтает, как минимум, дожить до свадеб младших дочерей.

Дмитрий и Елена Маликовы

У Маликовых есть 20-летняя дочь Стефания, также они воспитывали старшую дочь Елены Ольгу. По словам певца, он мечтал и о сыне, но естественным путем осуществить эту мечту не удалось. Сын Маликовых Марк появился на свет 24 января 2018 года в Санкт-Петербурге. О том, что супруги обратились к суррогатной матери, знали только родители Маликова, даже для старшей сестры рождение мальчика стало сюрпризом. По словам певца, он рад, что снова стал отцом именно тогда, и «семья живет, пока в ней есть маленькие дети». При этом его приоритеты изменились по сравнению с временем рождения старшей дочери, он больше сосредоточен на семье и ценит моменты наедине с ребенком.

Ольга Слуцкер

Бизнес-вумен, основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер стала мамой двойняшек Кати и Маши в 2013 году, но рассказала об этом в интервью только год спустя. Она отказалась называть имя отца девочек, но подчеркнула, что он «отличный папа». По ее словам, она пребывала в депрессии после длительной безуспешной тяжбы с бывшим мужем Владимиром Слуцкером за право опеки над старшими детьми Аней и Мишей и поняла, что если снова станет мамой, сможет выкарабкаться из нее. Она сообщила, что суррогатную мать выбирала из трех кандидатур и выбрала ту, которая оказалась самой симпатичной в общении. Слуцкер пообещала, что в дальнейшем расскажет девочкам о ней.