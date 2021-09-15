В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Домогаров и еще 45 деятелей культуры попросили смягчить приговор Ефремову

Елена Прошина
39 минут назад

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин во время выступления в суде по поводу кассационной жалобы на приговор артиста попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры с просьбой смягчить наказание актеру. Как сообщает NEWS.ru, среди подписавшихся есть народный артист Александр Домогаров.

Домогаров и еще 45 деятелей культуры попросили смягчить приговор Ефремову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хархорин не стал уточнять имена остальных деятелей культуры, которые подписались под прошением. Вместе с письмом адвокат попросил приобщить к делу положительную характеристику Ефремова из колонии и медицинскую справку о его здоровье.

Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по этому делу, выразил возражение против приобщения к делу этих документов. По его словам, ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова в смерти Сергея Захарова.

Напомним, что 15 сентября 2-й Кассационный суд общей юрисдикции рассматривал жалобу Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП. 8 июля 2020 года Ефремов в состоянии опьянения не справился с управлением и устроил аварию, в которой погиб водитель-курьер Сергей Захаров. В результате артист получил 7,5 лет заключения в колонии строгого режима.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Александр Домогаров,Михаил Ефремов,ФСИН,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители