Домогаров и еще 45 деятелей культуры попросили смягчить приговор Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин во время выступления в суде по поводу кассационной жалобы на приговор артиста попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры с просьбой смягчить наказание актеру. Как сообщает NEWS.ru, среди подписавшихся есть народный артист Александр Домогаров.

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Хархорин не стал уточнять имена остальных деятелей культуры, которые подписались под прошением. Вместе с письмом адвокат попросил приобщить к делу положительную характеристику Ефремова из колонии и медицинскую справку о его здоровье.

Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по этому делу, выразил возражение против приобщения к делу этих документов. По его словам, ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова в смерти Сергея Захарова.