Домогаров и еще 45 деятелей культуры попросили смягчить приговор Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин во время выступления в суде по поводу кассационной жалобы на приговор артиста попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры с просьбой смягчить наказание актеру. Как сообщает NEWS.ru, среди подписавшихся есть народный артист Александр Домогаров.
Хархорин не стал уточнять имена остальных деятелей культуры, которые подписались под прошением. Вместе с письмом адвокат попросил приобщить к делу положительную характеристику Ефремова из колонии и медицинскую справку о его здоровье.
Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по этому делу, выразил возражение против приобщения к делу этих документов. По его словам, ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова в смерти Сергея Захарова.
Напомним, что 15 сентября 2-й Кассационный суд общей юрисдикции рассматривал жалобу Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП. 8 июля 2020 года Ефремов в состоянии опьянения не справился с управлением и устроил аварию, в которой погиб водитель-курьер Сергей Захаров. В результате артист получил 7,5 лет заключения в колонии строгого режима.