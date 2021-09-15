Появилось фото Михаила Ефремова из колонии

СМИ опубликовали фотографию актера Михаила Ефремова из исправительной колонии 4 в Белгородской области. 15 сентября артист по видеосвязи участвует в заседании 2-го Кассационного суда общей юрисдикции, который рассматривает его жалобу на его приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Фотография экрана, расположенного в зале суда, появилась в Telegram-канале «МК: срочные новости». Ефремов находится за решеткой и в нем сложно узнать знаменитого артиста.

Напомним, что 8 июля 2020 года Ефремов, будучи в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, которое привело к гибели водителя-курьера Сергея Захарова. В результате актера приговорили к 8 годам лишения свободы, однако после срок наказания снизили до 7,5 лет заключения в колонии строгого режима.

В кассационной жалобе адвокаты Ефремова отмечают, что актер полностью возместил моральный ущерб, принес раскаяние, а до ДТП занимался благотворительностью. В самой же колонии актер не получил ни одного замечания и имеет большое число поощрений за безупречную работу и хорошее поведение.

Кроме того, в колонии у артиста стало ухудшаться здоровье. По словам сестры Ефремова Анастасии, он вшивает в одежду молнии, что создает большую нагрузку на глаза.