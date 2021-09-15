Новую попытку уменьшить срок наказания Михаилу Ефремову за пьяное ДТП в центре Москвы его адвокаты предпримут 15 сентября во 2-м Кассационном суде общей юрисдикции, передает ТАСС.

Сам артист, которому дали 7,5 лет колонии общего режима, будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС), которую организуют с Белгородской областью, где в настоящее время он отбывает срок.

Как сообщают СМИ, в колонии Михаил Ефремов работает в пошивочном цеху. Также он принимает широкое участие в жизни своего нового коллектива. Как рассказал адвокат актера Петр Хархорин, его подзащитный даже отказался от «теплого» места в местной библиотеке, которое ему хотели предоставить он заявил, что хочет больше времени проводить с другими заключенными.

В кассационной жалобе адвокаты Ефремова указывают, что актер полностью возместил моральный ущерб, принес раскаяние в содеянном, до ДТП занимался благотворительной деятельностью, получил множество благодарностей и госнаград. При этом в колонии актер не получил ни одного замечания и имеет большое число поощрений за безупречную работу и хорошее поведение.

Ранее появилась информация, что в колонии у Ефремова возникли проблемы со зрением. Как рассказала журналистам сестра артиста Анастасия Ефремова, в колонии он вшивает в одежду молнии, что создает большую нагрузку на глаза.