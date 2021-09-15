Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала поклонникам свою фигуру в купальнике без фотошопа. Видео с отдыха у моря 46-летняя селебрити опубликовала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что сейчас лента знаменитости пестрит ее фотографиями и видео с отдыха в Турции, она проводит время в пятизвездочном отеле Maxx Royal в Кемере. На днях Рудковская поделилась с подписчиками кадрами на пляже, где она предстала в леопардовом купальнике.