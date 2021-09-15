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Рудковская показала на видео фигуру в купальнике без фотошопа

Александр Кузьмин
14 минут назад

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала поклонникам свою фигуру в купальнике без фотошопа. Видео с отдыха у моря 46-летняя селебрити опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах запечатлено, как известная российская предпринимательница в купальном костюме Versace заходит в воду.

«Перешли с широкоформатного режима съемки на нормальный. Ну что, обсудим?», – подписала публикацию Рудковская.

Стоит отметить, что сейчас лента знаменитости пестрит ее фотографиями и видео с отдыха в Турции, она проводит время в пятизвездочном отеле Maxx Royal в Кемере. На днях Рудковская поделилась с подписчиками кадрами на пляже, где она предстала в леопардовом купальнике.

Шоу-бизнес,Видео,Яна Рудковская,
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