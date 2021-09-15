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Актриса Мордвинова призналась в любви к бывшему мужу

Елена Прошина
43 минуты назад

Артистка Амалия Мордвинова призналась, что все еще любит своего экс-супруга Александра Беляева. Как рассказала 47-летняя актриса в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», в какой-то момент супруги слишком увлеклись карьерой и отдалились.

Актриса Мордвинова призналась в любви к бывшему мужу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа», — призналась Амалия.

Во время расставания с супругом Мордвинова больше всего опасалась за душевное состояние сына Германа, который был очень привязан к папе. По словам артистки, мальчик так любил отца, что ложился возле входной двери «как верный пес, и ждал, когда папа вернется».

«Однажды я проснулась от того, что сын кричал: «Я хочу, чтобы папа был!». Тем не менее, могу поставить себе мысленный памятник за то, что за 12 лет развода дети стали любить своего отца еще больше. Я тоже не разлюбила Вадима. Любовь никогда не кончается, она просто принимает другие формы», — заявила артистка.

Напомним, что в свое время врачи поставили Мордвиновой бесплодие, однако Амалия смогла четыре раза стать мамой. Первую дочь она родила от предпринимателя Александра Гольданского, а остальные дети появились в браке с бизнесменом Вадимом Беляевым. В 2009 году супруги развелись, причем инициатором разрыва стал Беляев. По его признанию, после рождения младшего ребенка он осознал, что устал от семейной жизни.

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