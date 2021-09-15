Актриса Мордвинова призналась в любви к бывшему мужу

«Однажды я проснулась от того, что сын кричал: «Я хочу, чтобы папа был!». Тем не менее, могу поставить себе мысленный памятник за то, что за 12 лет развода дети стали любить своего отца еще больше. Я тоже не разлюбила Вадима. Любовь никогда не кончается, она просто принимает другие формы», — заявила артистка.