В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Экс-солистка «Тату» Катина встречается с долларовым миллионером

WMJ.ruиещё 4
1 час назад

По слухам, экс-солистка культовой группы «Тату» Лена Катина встречается с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым.

Стало известно о романе экс-солистки «Тату» с миллионером
Фото: InstagramInstagram

Бизнесмен — генеральный директор платежного сервиса Cloud Payments. В прошлом Спиридонов пытался найти идеальную жену на шоу «Давай поженимся». В финале миллионер никого не выбрал: никто из кандидаток его не заинтересовал.

Говорят, что Лена Катина и Дмитрий Спиридонов познакомились на праздновании его 39-летия. Экс-татушка приехала выступить на вечеринке и между ней и бизнесменом промелькнула искра.

Кстати, совсем недавно солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова впервые честно и откровенно объяснили причину распада группы. Прочитать об этом подробнее вы можете в нашем материале.

Шоу-бизнес,Изнасилование,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,Юлия Волкова,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители