Стало известно о романе экс-солистки «Тату» с миллионером

По слухам, экс-солистка культовой группы «Тату» Лена Катина встречается с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым.

Фото: Instagram Instagram

Бизнесмен — генеральный директор платежного сервиса Cloud Payments. В прошлом Спиридонов пытался найти идеальную жену на шоу «Давай поженимся». В финале миллионер никого не выбрал: никто из кандидаток его не заинтересовал.

Говорят, что Лена Катина и Дмитрий Спиридонов познакомились на праздновании его 39-летия. Экс-татушка приехала выступить на вечеринке и между ней и бизнесменом промелькнула искра.