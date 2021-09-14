Режиссера Звягинцева в тяжелом состоянии отправили на лечение в Германию

Больной COVID-19 российский режиссер Андрей Звягинцев будет несколько недель проходить лечение в одной из больниц Германии. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник из окружения кинематографиста, процесс восстановления от коронавируса может серьезно затянуться.

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«Сейчас у Андрея сильно поражены лёгкие, сколько по времени продлится лечение, пока не известно, но медики предупреждают, что речь идёт не о днях и неделях, а о месяцах», - отметил источник.

Инсайдер также отметил, что даже при самых благоприятных сценариях лечения вернуться в строй режиссеру удастся не раньше 2022 года. При этом сейчас жизни Звягинцева ничего не угрожают, а источник телеканала «Звезда» добавил, что врачи пока не дают прогнозов, но продолжают борьбу за жизнь режиссера.