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Режиссера Звягинцева в тяжелом состоянии отправили на лечение в Германию

Елена Прошина
22 минуты назад

Больной COVID-19 российский режиссер Андрей Звягинцев будет несколько недель проходить лечение в одной из больниц Германии. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник из окружения кинематографиста, процесс восстановления от коронавируса может серьезно затянуться.

Режиссера Звягинцева в тяжелом состоянии отправили на лечение в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас у Андрея сильно поражены лёгкие, сколько по времени продлится лечение, пока не известно, но медики предупреждают, что речь идёт не о днях и неделях, а о месяцах», - отметил источник.

Инсайдер также отметил, что даже при самых благоприятных сценариях лечения вернуться в строй режиссеру удастся не раньше 2022 года. При этом сейчас жизни Звягинцева ничего не угрожают, а источник телеканала «Звезда» добавил, что врачи пока не дают прогнозов, но продолжают борьбу за жизнь режиссера.

Как стало известно 13 сентября, в июле у Звягинцева было поражено почти 90% легких. Кинематографист проходил лечение в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, откуда его спустя месяц перевели в московскую городскую больницу имени Давыдовского. Позднее режиссера решили перевезти на лечение в Германию.

Шоу-бизнес,Андрей Звягинцев,ТК "Звезда",Германия,
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