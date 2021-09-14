Певица Zivert вернула Укупнику тысячи долларов

Zivert должна была дать концерт в турецком Бодруме 14 июня, о чем в декабре 2020 года был подписан договор. В последний момент артистка отказалась ждать подготовку самолета. За сорванное 40-минутное выступление певица получила 2,25 млн руб. Половину этой суммы ей должны были выплатить не позднее 28 февраля, другую половину — не позже чем за пять дней до концерта.