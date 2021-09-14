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Актриса "Доктора Кто" найдена живой через неделю после исчезновения

Газета.Ru
21 минуту назад

По сообщению полиции, британская актриса Таня Страх была найдена живой в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе она исчезла и ее объявили пропавшей без вести, пишет The Sun on Monday .

Найдена пропавшая звезда "Доктора Кто" Таня Страх
Фото: BBC Television CentreBBC Television Centre

31-летняя актриса пропала в прошлый четверг, но была найдена 13 сентября. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило, что ее местонахождение установлено. Однако кузина Тани Кудзи Манянде также сообщила изданию, что полиция не контактировала с семьей пропавшей актрисы.

"Я только что говорила с ее мамой, и она говорит, что полиция Лос-Анджелеса не выходила на связь. Она пытается позвонить им, так как тоже видела похожие новости в социальных сетях. По ее словам, она не поверит, пока не увидит или не поговорит с дочерью", — добавила родственница.

Актриса Таня Фиар, известная по роли доктора Джейд Макинтайр в британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", пропала в Лос-Анжелесе. Об этом сообщила ее подруга в Twitter. В сообщении отмечается, что Таню последний раз видели 9 сентября в районе Голливуд-Боул.

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