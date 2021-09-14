Найдена пропавшая звезда "Доктора Кто" Таня Страх

"Я только что говорила с ее мамой, и она говорит, что полиция Лос-Анджелеса не выходила на связь. Она пытается позвонить им, так как тоже видела похожие новости в социальных сетях. По ее словам, она не поверит, пока не увидит или не поговорит с дочерью", — добавила родственница.