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Дочь Меньшова рассказала, что не видела от отца любви

Елена Прошина
1 час назад

Актриса Юлия Меньшова рассказала о своем отце Владимире Меньшове и призналась, что даже после его смерти чувствует присутствие родителя в доме. Как она объяснила в YouTube-шоу «А поговорить?», в звездной семье были серьезные недопонимания, а Юлии казалось, что отец слишком холоден с ней.

Дочь Меньшова рассказала, что не видела от отца любви
Фото: YoutubeYoutube

«С уходом родителей понимаешь, что так тебя больше никто никогда любить не будет. Это очень больно. Отчасти я всю жизнь добивалась их любви, но только отчасти. Сейчас больше родителей понимаю, гораздо больше прощаю. Я была довольно успешна в попытках вытребовать эту любовь, свою положенную долю», - призналась артистка.

При этом Меньшова заявила, что от отца она когда-то «не видела этой любви, не понимала её, хотя она присутствовала всегда». Со временем Владимир Меньшов стал более внимательным к ней. Режиссер стал чаще говорить ей теплые слова и нередко повторял, что «какое счастье, что у нас есть Юля!».

52-летняя Юлия отметила, несмотря на то, что с ней отец был сух, во внучке, 18-летней Таисия, он души не чаял.

«Не говорил «Тася, я тебя люблю», — а просто называл ангелом. И было видно, что она для него действительно ангел», - подчеркнула Меньшова.

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