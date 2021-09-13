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Моргенштерну запретили гастроли на Украине

Вероника Полынина
22 минуты назад

Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил агентству УНИАН, комментируя сообщения о планах артиста выступить на Украине в ноябре.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн», - сказал представитель ведомства.

По словам Дехтяренко, в сентябре СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине.

Представитель СБУ подчеркнул, что попадание в «черный список» министерства культуры автоматически означает запрет на осуществление концертной деятельности на территории страны.

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Дехтяренко напомнил, что включение Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, основано на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве рэпера «пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн планирует выступить на Украине несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ).

В ноябре у артиста запланированы три концерта: в Киеве, Харькове и Запорожье. Билеты доступны на сайтах концертных площадок и билетных агрегаторов. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 31 августа, Моргенштерн обратил внимание, что СБУ запретила въезд Алишеру Валееву, тогда как его имя в паспорте – Алишер Моргенштерн.

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