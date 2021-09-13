Моргенштерну запретили гастроли на Украине

Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил агентству УНИАН, комментируя сообщения о планах артиста выступить на Украине в ноябре.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн», - сказал представитель ведомства.

По словам Дехтяренко, в сентябре СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине.

Представитель СБУ подчеркнул, что попадание в «черный список» министерства культуры автоматически означает запрет на осуществление концертной деятельности на территории страны.

Дехтяренко напомнил, что включение Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, основано на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве рэпера «пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн планирует выступить на Украине несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ).