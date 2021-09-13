В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Менеджеру МакSим предлагали заплатить за новость о смерти певицы

Елена Прошина
39 минут назад

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о предложении заплатить за эксклюзивную информацию о смерти певицы. В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак она рассказала, что издание предлагало ей за деньги отправить некролог заранее, первым сообщив им о смерти исполнительницы.

Менеджеру МакSим предлагали заплатить за новость о смерти певицы
Фото: ТАССТАСС

«Мне позвонило одно издание, очень популярное, желтушное. Предложили мне отправить некролог заранее. То есть, как только Марина умрёт, они его напечатают, заплатят мне деньги за эксклюзив, за то, что я им первым об этом сообщу», - поведала менеджер певицы.

Богушевская отметила, что также ей предлагали бесплатный гроб и место на кладбище для МакSим. По ее словам, журналисты звонили и спрашивали, когда Марине станет хуже, а когда Абросимова вышла из комы и пошла на поправку, то интерес резко снизился.

Сама Марина же верит в доброту людей и не считает, что такой интерес к теме болезней и смерти звезд связан с какими-то грязными мотивами.

«Я вообще верю, что люди-то не злые сами по себе. Просто они впечатлительные», — отметила МакSим.

При этом Абросимова подчеркнула, что её песни много кто слушал и принимал «на свою личную историю». А смерть – «вообще самое глобальное, что может произойти». Такие композиции люди принимают близко к сердцу.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители