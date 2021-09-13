Менеджеру МакSим предлагали заплатить за новость о смерти певицы

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о предложении заплатить за эксклюзивную информацию о смерти певицы. В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак она рассказала, что издание предлагало ей за деньги отправить некролог заранее, первым сообщив им о смерти исполнительницы.

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«Мне позвонило одно издание, очень популярное, желтушное. Предложили мне отправить некролог заранее. То есть, как только Марина умрёт, они его напечатают, заплатят мне деньги за эксклюзив, за то, что я им первым об этом сообщу», - поведала менеджер певицы.

Богушевская отметила, что также ей предлагали бесплатный гроб и место на кладбище для МакSим. По ее словам, журналисты звонили и спрашивали, когда Марине станет хуже, а когда Абросимова вышла из комы и пошла на поправку, то интерес резко снизился.

Сама Марина же верит в доброту людей и не считает, что такой интерес к теме болезней и смерти звезд связан с какими-то грязными мотивами.

«Я вообще верю, что люди-то не злые сами по себе. Просто они впечатлительные», — отметила МакSим.