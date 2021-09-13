Певица Марина Абросимова (МакSим) рассказала, что несколько раз могла умереть во время лечения коронавируса. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

МакSим госпитализировали с высокой температурой в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус оказался отрицательным. В момент госпитализации в частную клинику поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, ее ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу 52 в Коммунарке.

В начале августа певица пришла в себя. Позже ее выписали домой, где она проходит реабилитацию под присмотром врачей. 1 сентября МакSим отвела дочь в школу.

В интервью Ксении Собчак артистка поблагодарила врачей частной клиники за то, что они вовремя признали, что не могут стабилизировать ее состояние. В какой-то момент аппарат ИВЛ перестал справляться, а кислород попросту не попадал в легкие, потребовался перевод на ЭКМО, пояснила МакSим.

В итоге решение о перевозке певицы принимала ее мама, которую срочно вызвали в клинику.

«Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Что они не успевают технически меня довезти», - отметила артистка.

Артистку ее все же удалось перевезти в больницу 52 в крайне тяжелом состоянии.

«Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце», - заявила МакSим.