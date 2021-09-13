В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Останавливалось сердце»: МакSим рассказала правду о лечении

Алиса Селезнёва
1 час назад

Певица Марина Абросимова (МакSим) рассказала, что несколько раз могла умереть во время лечения коронавируса. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

МакSим госпитализировали с высокой температурой в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус оказался отрицательным. В момент госпитализации в частную клинику поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, ее ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу 52 в Коммунарке.

В начале августа певица пришла в себя. Позже ее выписали домой, где она проходит реабилитацию под присмотром врачей. 1 сентября МакSим отвела дочь в школу.

МакSим высказалась о возвращении на сцену после госпитализации

В интервью Ксении Собчак артистка поблагодарила врачей частной клиники за то, что они вовремя признали, что не могут стабилизировать ее состояние. В какой-то момент аппарат ИВЛ перестал справляться, а кислород попросту не попадал в легкие, потребовался перевод на ЭКМО, пояснила МакSим.

В итоге решение о перевозке певицы принимала ее мама, которую срочно вызвали в клинику.

«Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Что они не успевают технически меня довезти», - отметила артистка.

Артистку ее все же удалось перевезти в больницу 52 в крайне тяжелом состоянии.

«Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце», - заявила МакSим.

В свою очередь ранее певец Данко усомнился в том, что МакSим в реанимации столичной больницы лечили именно от коронавируса. По его мнению, артистка не смогла бы так быстро восстановиться, если бы у нее правда было настолько серьезное поражение легких.
Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,Казань,
17
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители