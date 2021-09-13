В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Певица МакSим дважды пережила остановку сердца в больнице

Слово и Дело
46 минут назад

МакSим попала в одну из московских больниц в середине июня после концерта в Казани. Врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы через несколько дней после госпитализации. За время лечения она дважды пережила остановку сердца. Об этом певица сама рассказала Ксении Собчак.

МакSим дважды пережила остановку сердца в больнице
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце», — поделилась МакSим в разговоре с ведущей.

Собеседница Ксении Собчак отметила, что осталась жива благодаря аппарату ЭКМО, к которому уже была подключена в момент остановки сердца. У врачей было время, чтобы спасти певицу.

Марина Максимова почувствовала себя плохо после концерта в Казани и вернулась в российскую столицу раньше запланированного времени. В состоянии искусственной комы она провела больше месяца. Дома ее ждали родители и две несовершеннолетние дочери.

Лечащие врачи отпустили МакSим домой во второй половине августа. Певица до сих пор восстанавливается после тяжелой болезни. Когда она сможет вернуться на сцену, пока неизвестно.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,Ксения Собчак,Казань,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители