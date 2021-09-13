МакSим дважды пережила остановку сердца в больнице

МакSим попала в одну из московских больниц в середине июня после концерта в Казани. Врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы через несколько дней после госпитализации. За время лечения она дважды пережила остановку сердца. Об этом певица сама рассказала Ксении Собчак.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце», — поделилась МакSим в разговоре с ведущей.

Собеседница Ксении Собчак отметила, что осталась жива благодаря аппарату ЭКМО, к которому уже была подключена в момент остановки сердца. У врачей было время, чтобы спасти певицу.

Марина Максимова почувствовала себя плохо после концерта в Казани и вернулась в российскую столицу раньше запланированного времени. В состоянии искусственной комы она провела больше месяца. Дома ее ждали родители и две несовершеннолетние дочери.