Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV

Канадский певец Джастин Бибер был признан в воскресенье "исполнителем года" по версии премии MTV Video Music Awards (MTV VMA). Трансляция церемонии ведется в прямом эфире телеканала MTV..

Фото: © Charles Sykes/Invision/AP © Charles Sykes/Invision/AP

Бибер отметил, что прошедший год был непростым для всех в том числе из-за пандемии коронавируса, и особо поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин, с которой они поженились в этом году.

За награду с канадским поп-певцом боролись также Ариана Гранде, известная как Doja Cat Амала Дламини, Меган Пити (Megan Thee Stallion), Оливия Родриго и Тейлор Свифт.

Кроме того, совместная композиция канадца с Дезманном Эвансом (Giveon) и Эштоном Симмондсом (Daniel Caesar) под названием Peaches стала лучшей в категории "Поп-музыка".

В этом году премия телеканала, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату - все награждения проходят на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов.