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Бритни Спирс объявила о своей помолвке на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летний фитнес-тренер Сэмом Асгари. Видео звезда опубликовала в instagram.

На кадрах Бритни позирует с молодым человеком и демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

«Я не могу поверить в это», - подписала видео Спирс, используя нецензурное выражение.

Известно, что пять лет назад Бритни и Сэм встретились на съемках клипа к песне Slumber Party. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней со стороны отца певицы Джейми Спирса.

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