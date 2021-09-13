Бритни Спирс объявила о своей помолвке на видео

На кадрах Бритни позирует с молодым человеком и демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Известно, что пять лет назад Бритни и Сэм встретились на съемках клипа к песне Slumber Party. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней со стороны отца певицы Джейми Спирса.