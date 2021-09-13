Бритни Спирс объявила о своей помолвке на видео

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летний фитнес-тренер Сэмом Асгари. Видео звезда опубликовала в instagram.
На кадрах Бритни позирует с молодым человеком и демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
«Я не могу поверить в это», - подписала видео Спирс, используя нецензурное выражение.
Известно, что пять лет назад Бритни и Сэм встретились на съемках клипа к песне Slumber Party. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней со стороны отца певицы Джейми Спирса.