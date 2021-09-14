Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари после трех лет отношений

Голливудская актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson) заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой (Danny Fujikawa) после четырех лет совместной жизни, об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. 42-летняя актриса выложила фотографию на фоне моря, где целуется со своим 35-летним возлюбленным. Она показала поклонникам бриллиантовое кольцо, подаренное женихом. Хадсон подписала снимок: «Поехали!». Кроме того, звезда добавила несколько смайликов на свадебную тематику. Хадсон и Фудзикава встречаются с 2016 года, несмотря на то, что знают друг друга около 15 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Рани. Кроме нее, актриса имеет еще двоих детей от прошлых отношений. В понедельник, 13 сентября, о помолвке объявила и другая звезда — американская поп-певица Бритни Спирс (Britney Spears). Она обручилась со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари (Sam Asghari). Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа «Slumber Party», в котором Асгари участвовал в качестве актера. Молодой человек поддерживал певицу во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней.