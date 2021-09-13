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Названа предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро

Lenta.ru
52 минуты назад

Американскую актрису Мэрилин Монро убили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах. Об этом говорится в книге британского писателя Ника Редферна Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe («Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро»), сообщает газета The Sun.

Определена предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро
Фото: Paul Hackett / ReutersPaul Hackett / Reuters

По словам Редферна, актрису убили из-за того, что ей стали известны секретные данные о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США». Несмотря на официальную версию смерти Монро — передозировку наркотиками — писатель уверен, что это прикрытие, подстроенное агентами ЦРУ, чтобы информация об инопланетянах не просочилась в массы.

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Официальной причиной гибели актрисы называют передозировку барбитуратами, которые ей прописывали в качестве снотворного. Однако до сих пор неизвестно, была ли ее смерть несчастным случаем, убийством или самоубийством. Известно, что с 1955 года за ней следило ФБР, опасаясь, что популярная и влиятельная звезда перейдет на сторону коммунистов.

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