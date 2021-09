Определена предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро

Американскую актрису Мэрилин Монро убили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах. Об этом говорится в книге британского писателя Ника Редферна Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe («Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро»), сообщает газета The Sun.