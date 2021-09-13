Определена предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро

По словам Редферна, актрису убили из-за того, что ей стали известны секретные данные о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США». Несмотря на официальную версию смерти Монро — передозировку наркотиками — писатель уверен, что это прикрытие, подстроенное агентами ЦРУ , чтобы информация об инопланетянах не просочилась в массы.

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Официальной причиной гибели актрисы называют передозировку барбитуратами, которые ей прописывали в качестве снотворного. Однако до сих пор неизвестно, была ли ее смерть несчастным случаем, убийством или самоубийством. Известно, что с 1955 года за ней следило ФБР, опасаясь, что популярная и влиятельная звезда перейдет на сторону коммунистов.