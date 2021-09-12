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Жена Петросяна объяснила, что работает для подстраховки

Ирина Лебедева
45 минут назад

О романе юмориста Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой заговорили несколько лет назад. Потом были скандальный развод Петросяна с прежней супругой Еленой Степаненко и раздел имущества, нажитого в многолетнем браке с ней. Как тогда писали СМИ, совместно нажитое добро оценили в миллиард рублей.

Жена Петросяна объяснила, что работает для подстраховки
Фото: InstagramInstagram

Пожилой юморист продолжает гастролировать и зарабатывать деньги. Его супруга Татьяна стала весьма обеспеченной женщиной. Однако она не расстается со своей работой, даже несмотря на рождение их с Петросяном сына.

О причинах такой любви к работе Брухуновой задала вопрос одна из подписчиц.

Татьяна объяснила, что трудиться и зарабатывать следует каждой женщине, потому что неизвестно, что ее ждет в будущем.

«Муж — самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет!», - резюмировала супруга юмориста.

Ранее было известно, что Татьяна - помощница своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, которым Петросян руководил. Очевидно, девушка получила повышение по службе, поскольку на вопрос поклонницы, где она трудится, Брухунова ответила, что она – директор театра.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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