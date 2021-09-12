Жена Петросяна объяснила, что работает для подстраховки

О романе юмориста Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой заговорили несколько лет назад. Потом были скандальный развод Петросяна с прежней супругой Еленой Степаненко и раздел имущества, нажитого в многолетнем браке с ней. Как тогда писали СМИ, совместно нажитое добро оценили в миллиард рублей.

Фото: Instagram Instagram

Пожилой юморист продолжает гастролировать и зарабатывать деньги. Его супруга Татьяна стала весьма обеспеченной женщиной. Однако она не расстается со своей работой, даже несмотря на рождение их с Петросяном сына.

О причинах такой любви к работе Брухуновой задала вопрос одна из подписчиц.

Татьяна объяснила, что трудиться и зарабатывать следует каждой женщине, потому что неизвестно, что ее ждет в будущем.

«Муж — самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет!», - резюмировала супруга юмориста.