Жена Петросяна объяснила, что работает для подстраховки

О романе юмориста Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой заговорили несколько лет назад. Потом были скандальный развод Петросяна с прежней супругой Еленой Степаненко и раздел имущества, нажитого в многолетнем браке с ней. Как тогда писали СМИ, совместно нажитое добро оценили в миллиард рублей.
Пожилой юморист продолжает гастролировать и зарабатывать деньги. Его супруга Татьяна стала весьма обеспеченной женщиной. Однако она не расстается со своей работой, даже несмотря на рождение их с Петросяном сына.
О причинах такой любви к работе Брухуновой задала вопрос одна из подписчиц.
Татьяна объяснила, что трудиться и зарабатывать следует каждой женщине, потому что неизвестно, что ее ждет в будущем.
«Муж — самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет!», - резюмировала супруга юмориста.
Ранее было известно, что Татьяна - помощница своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, которым Петросян руководил. Очевидно, девушка получила повышение по службе, поскольку на вопрос поклонницы, где она трудится, Брухунова ответила, что она – директор театра.