Солнцев не верит в доброту Бузовой: «Так, языком почесать»

В социальных сетях активно обсуждают заявление Ольги Бузовой о том, что она взяла на свое обеспечение беременную поклонницу и будет обеспечивать ее и ее будущего ребенка. Звезда проспонсирует девушку до родов, а потом поможет найти работу.

Фото: Instagram Instagram

Многие считают, что подобным поступком телеведущая не только проявила себя как добрый, благородный человек, но и, благодаря своей популярности, лишний раз подняла проблему одиноких матерей. Другие же уверены, что это – лишь пиар-проект, и всерьез заниматься судьбой своей поклонницы артистка не будет.

Этой точки зрения придерживается и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он сообщил журналистам «Слова и дела», что поющая телеведущая- не тот человек, каким хочет казаться.

«Я думаю, что это все так – языком почесать. Так как Оля находится в неадеквате последние пару лет, неконтролируемом угаре, то ей вообще нельзя доверять, верить ее словам. Я только вчера видел новое видео, где Оля отдыхает в компании каких-то чернобровых, чернобородых молодых людей, видел в каком она приподнятом состоянии, поэтому пусть она лучше за себя ответственность держит. Не стоит ей брать на себя ответственность за других людей. Пусть о себе думает», - уверен Солнцев.

Ранее много говорили о скандальном поведении Ольги Бузовой на фестивале в Волгограде. Большинство людей после просмотра роликов с ее участием сочло, что звезда не рассчитала дозу алкоголя.

Рустам Солнцев в инстаграме выложил видео, где видно, как Бузова, теряя равновесие, двигается на сцене, а «подтанцовка» - несколько парней в белых рубашках – ее оберегают от возможного падения.