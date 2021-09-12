Бородина о педофилах: «Надо не наказывать, а карать»

Сейчас в СМИ и социальных сетях широко обсуждается, какое наказание следует применять к преступникам, нападающим на детей. В частности, за ужесточение существующего законодательства выступают многие депутаты Государственной думы. Ксения Бородина, сама мама, жестко высказалась в поддержку такой идеи.
«Почти каждый день в ленте новости о извергах, которые посягают на самое ценное – наших детей. Педофилов ловят. Их сажают в тюрьму. Но стоит им выйти на свободу, как они принимаются за старое. Мужик, изнасиловавший и убивший двух школьниц на Кузбассе, уже был осужден за подобное преступление. И отсидка его не остановила. А люди вокруг даже не подозревали, кто ходит рядом с ними», - написала она в микроблоге инстаграма.
Ксения считает, что граждане должны быть оповещены о том, что за человек живет рядом с ними. А еще лучше, чтобы подобные преступники были вообще изолированы от общества.
«За такое надо не наказывать, а карать. Я не хочу, чтоб такой отброс жил за мои налоги, питался, дышал, а потом вышел на свободу, в то время, когда сломана жизнь малыша».
Ранее Ксения Бородина разместила в инстаграме большой пост на тему брошенных и истязаемых родителями детей. Она напомнила несколько последних случаев – убитый собственной матерью мальчик, жившая в шкафу девочка.