Бородина о педофилах: «Надо не наказывать, а карать»

«Почти каждый день в ленте новости о извергах, которые посягают на самое ценное – наших детей. Педофилов ловят. Их сажают в тюрьму. Но стоит им выйти на свободу, как они принимаются за старое. Мужик, изнасиловавший и убивший двух школьниц на Кузбассе, уже был осужден за подобное преступление. И отсидка его не остановила. А люди вокруг даже не подозревали, кто ходит рядом с ними», - написала она в микроблоге инстаграма.