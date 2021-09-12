Бузова взялась курировать беременную поклонницу

Недавно Ольга Бузова в социальной сети советовалась с фолловерами на тему – оставлять беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации ребенка, или нет. Сама она выступала за то, чтобы сохранить ребенка.

Фото: Instagram Instagram

Большинство комментаторов поддержали поющую телеведущую, однако некоторые упрекнули ее в том, что сытый голодного не разумеет. Тогда Бузова заявила, что лично поможет какой-нибудь девушке справиться с трудностями.

И вот в видеоэфире на собственном YouTube-канале артистка рассказала, что уже занимается этой проблемой. Она поддержит свою фанатку, которая не сможет иначе растить малыша. Но, конечно, как только молодая мама сможет выйти на работу, помощь прекратится.

«Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе, вплоть до родов, буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок узи, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь», - объяснила Ольга.

Ольга Бузова уже давно в центре внимания отечественной публики. И, безусловно, очень многих интересует личная жизнь теледивы. И красива, и успешна – а семейного счастья нет.