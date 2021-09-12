Юлия Меньшова рассказала о последнем разговоре с отцом

Известный актер и режиссер Владимир Меньшов ушел в этом году из жизни из-за осложнений коронавируса. Его дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» поделилась трогательным и печальным воспоминанием о последнем разговоре с отцом.

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Тогда еще все были полны надежд на его скорое выздоровление. Юля вспомнила, что в тот день она привезла папе еду из ресторана – уху. Владимиру Валентиновичу было нехорошо, но интереса к жизни и аппетита он не потерял.

«Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос», - рассказала телеведущая.

На Юлию большое впечатление произвела сама обстановка «красной зоны». Закрывающие больничные отсеки двери, медики в защитных костюмах – все это ей напомнило кадры из фильма «Чернобыль», - пишут news.ru.

Владимир Меньшов умер через несколько дней. Из его близких первой узнала печальную новость Юлия. И тогда для нее было огромной проблемой сообщить тяжкую весть Вере Алентовой, которая тоже лежала в клинике с коронавирусом.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. На счету выпускника Школы-студии МХАТ и аспирантуры на кафедре режиссуры во ВГИКе более чем 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду 17».