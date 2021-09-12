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Госпитализированная Макеева обнародовала свои диагнозы

Ирина Лебедева
48 минут назад

Недавно Роман Мальков сообщил в социально сети, что его супруга, Анастасия Макеева, на Скорой помощи была увезена в клинику. Состояние актрисы называлось тяжелым, речь шла о коме и капельницах.

Госпитализированная Макеева обнародовала свои диагнозы
Фото: InstagramInstagram

При этом практически сразу Макеева была замечена на сцене театра в Санкт-Петербурге. Анастасии пришлось объясняться перед удивленными фолловерами.

«В нашей профессии есть один закон, который нам вводят под кожу как вакцину. Ты должен выйти на сцену в любом состоянии, чтоб не подвести коллектив и зрителя, если ты только не умер!» - написала она в микроблоге.

И, видимо для того, чтобы окончательно расставить все точки, выложила скрин медицинской выписки.

«На фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита», - уточнила Макеева.

Судя по документам, хроническим панкреатитом Анастасия страдает уже достаточно давно. Сейчас же на фоне затяжного стресса началось обострение. Болезнь эта достаточно опасна. К примеру, похожий приступ летом убил Станислава Гулбиса, звезду сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

Актриса еще не выписалась из клиники.

«Доктор сказал, что необходимо лежать в больнице еще дней 10. Мне мужа жалко. Он ночевал под окнами в машине »

Актриса считает, что в ухудшении ее собственного здоровья виновны СМИ, спровоцировавшие массированную травлю. Она попросила журналистов не трепать ее имя в связи со взаимоотношениями ее нового мужа и его экс-супруги. По ее словам, это не ее конфликт, и она хочет отойти в сторону. Также

Макеева заверила хейтеров, что никакие их выходки «не повлияют на качество» ее жизни, что несколько не сообразуется с жалобой на ухудшение здоровья.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Санкт-Петербург,
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