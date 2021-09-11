Хейтеры обсмеяли Боню за «бабушкин» букет

Виктория Боня любит выкладывать в социальную сеть фотоотчеты о своей роскошной жизни. Вот и на этот раз теледива похвасталась роскошными букетами от неназванного поклонника. По задумке флориста в корзинах с красными розами цветами белого цвета должны были быть выложены инициалы – ВБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Моя слабость. Очень люблю цветы», - подписала Виктория серию фотографий, где она позирует в наряде с рискованным декольте на фоне прекрасных роз.

Хейтеры же обратили внимание, что инициалы в цветочном исполнении очень похожи на цифры 86. И высказали предположение, что Боня утащила корзинки с цветами со дня рождения своей бабушки.

«С 86-летием», «Я сначала подумала 86 лет. Может день рождения бабушки», «Это правда прикольно», - веселятся комментаторы.

Другие же предложили идею, что букеты должны были быть вручены дочке-школьнице телеведущей.

«А я все думаю, при чем здесь 8 Б? Может, дочке на 1 сентября купили букет от класса?»

Ранее фолловеры уже затевали расследование, касающееся дочери Виктории. По их наводке к Боне приходили представители службы опеки, чтобы выяснить, почему ребенок не ходит в школу. Оказалось, что девочка, конечно, учится – но только не в России, а у отца в Монако. Анджелина не является гражданкой России и бывает в Москве только в гостях у мамы.