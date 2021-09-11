Моргенштерн сообщил, что занялся благотворительностью от страха

«Я начал помогать Илье не потому, что являюсь ангелом и великолепным человеком. Я им стал со временем. Поначалу у меня были корыстные цели, потому что мама мальчика — майор полиции. У меня были большие проблемы с правоохранительными органами из-за дела о пропаганде наркотиков. До меня дошла информация из проверенного источника о том, что меня хотят уничтожить — подкинуть наркоту. Я обо*** как тварь! Просто не было доказательств того, что я пропагандирую запрещенные вещества. Представляете, если бы у меня нашли наркотики, все бы стало на свои места», — рассказал Моргенштерн.