Моргенштерн сообщил, что занялся благотворительностью от страха

Алишер Моргенштерн перевел более 10 млн рублей для покупки лекарства маленькому мальчику Илье Худобе. У ребенка тяжелое генетическое заболевание.
Это не первая трата скандального репера на благотворительность. Так, ранее он переводил значительную сумму на нужды детского дома. Но на этот раз музыкант решил преподнести публике историю с объяснением причины своего поступка.
В видеоролике на своем YouTube-канале Моргенштерн заявил, что к этому его сподвигло дело о пропаганде запрещенных веществ, которое было возбуждено полицией некоторое время назад. И якобы ему нашептали, что для доведения дела до статьи ему могут подкинуть наркотики.
Чтобы этого не произошло, следует организовать помощь ребенку майора полиции, на лечение которого требуется более 160 млн рублей. Организованный музыкантов в социальных сетях сбор денег закрыл необходимую сумму почти полностью, - пишет СтарХит.
«Я начал помогать Илье не потому, что являюсь ангелом и великолепным человеком. Я им стал со временем. Поначалу у меня были корыстные цели, потому что мама мальчика — майор полиции. У меня были большие проблемы с правоохранительными органами из-за дела о пропаганде наркотиков. До меня дошла информация из проверенного источника о том, что меня хотят уничтожить — подкинуть наркоту. Я обо*** как тварь! Просто не было доказательств того, что я пропагандирую запрещенные вещества. Представляете, если бы у меня нашли наркотики, все бы стало на свои места», — рассказал Моргенштерн.
Моргенштерн получил лишь штраф по делу о пропаганде запрещенных веществ. Музыкант рисковал заплатить порядка 1,5 миллионов рублей, а в случае признания его юридическим лицом, сумма могла значительно возрасти. Однако артиста в итоге обязали выплатить всего 100 тысяч рублей. Подозрение у правоохранительных органов вызвали клипы на песни «Розовое вино 2» и Family.
И в благодарность за работу Моргенштерн презентовал своему адвокату — звёздному защитнику Сергею Жорину — автомобиль BMW X5 M Competition стоимостью порядка 14 миллионов рублей.