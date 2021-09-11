«Курочка на гриле»: Варнава показала, как вертится на пилоне

Екатерина Варнава готовится к выходу на сцену в спектакле столичного театра Crave и осваивает упражнения на пилоне. Коротенький ролик с занятием у шеста актриса выложила в инстаграм.

Фото: Instagram Instagram

«У каждого своя медитация. Приходите на мое представление!», - подписала видео Екатерина.

И поблагодарила за терпение своего тренера Марию Боровую.

Екатерина продемонстрировала неплохую спортивную подготовку, однако танцем назвать нечто, исполняемое девушкой, довольно сложно.

Впрочем, многие подписчики поддержали начинающего стриптизера.

«Богиня», — комментирует Светлана Ходченкова.

«Боже, как я горжусь», — написала Теона Контридзе.

«Так смешно, но Вы настоящая молодец», - пишут поклонники.

Однако часть фолловеров сочла. Что Варнава двигается абсолютно неизящно и неуклюже.

«Курочка на гриле!», «Вы с Бузовой вместе занимаетесь?», «Как кочерга», «Пока это не очень красиво», «Раскорячитация».

Екатерина Варнава в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ объяснила, почему в свое время ушла из шоу «Comedy Woman», где часто изображала не обремененных правилами морали барышень.

«Так случилось в моей жизни, что «Comedy Woman» закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных», - пошутила Варнава.