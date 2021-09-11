Адвокаты будут разыскивать алименты Малькова

Адвокат бывшей супруги многодетного отца Романа Малькова Светланы Юлия Вербицкая-Линник провела прямой эфир в инстаграме, где сообщила, что юристы проверят слова строителя о том, что он все выплатил и детям ничего не должен. При этом экс-жена не увидела ни копейки алиментов.

Фото: Instagram Instagram

Юлия предположила, что Роман мог посылать деньги «в никуда» на недействующие счета. Сейчас адвокаты будут это проверять. Как сказала Вербицкая-Линник, все «умные комбинации» неплательщика будут разгаданы,- информирует teleprogramma.pro.

«Есть версия, что Роман Мальков совершил оплату не туда. Перевел сумму, но не на действующие счета жены. Все его умные комбинации разгадаем, разъясним и судебным приставам, и суду. Он все заплатит», - уверена правозащитница.

Сейчас имеется решение суда, по которому Роману следует выплачивать Светлане 51 тысячу рублей в месяц. Мальков с этим не согласен, он подал жалобу с требованием назначить алименты не фиксированной суммой, а долей от заработка. По мнению адвоката, в таких случаях обычно заработок показывать просто не собираются.

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