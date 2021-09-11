Варшавер разгневан: Певцова назвали наркоманом

Известный актер Дмитрий Певцов недавно стал героем громкого скандала. На него обрушился шквал критики за слова о том, что современное искусство порой наносит человеку непоправимый вред. Дмитрий Глуховский, написавший нашумевший роман «Текст» не только не согласился с мнение Певцова, но и посоветовал актеру обратиться к наркологу.

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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер пришел в ярость от заявления Глуховского. Он отмел все глупые слухи и сообщил, что не даст пачкать доброе имя своего актера, - пишет СтарХит.

«Даже смешно слушать. Певцов алкоголик или наркоман — это какая-то глупость полнейшая. Он человек ищущий, хороший артист. Я сколько его знаю, он много занят в театре. Ему даже некогда этим заниматься. Он играет каждый день».

Певцов долго думал над тем, чтобы подать документы в избирательную комиссию. Он взвешивал все за и против. Теперь актер – кандидат в Государственную Думу РФ по 200-му округу (СВАО) города Москвы. И идет он самовыдвиженцем, не от какой-либо партии.