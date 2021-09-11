«Много что говорят»: Садальский отказался обсуждать Отиеву

Журналисты попытались узнать о нынешнем состоянии здоровья певицы Ирины Отиевой у ее давнего знакомого актера Станислава Садальского. Тот отказался давать комментарии на эту тему.

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В разговоре Андрея Малахова и Софико Шеварднадзе в эфире YouTube-шоу «Просто о сложном» шла речь о том, что известная в прошлом певица Ирина Отиева злоупотребляет алкоголем. Малахов сообщил, что не нему якобы обращались знакомые и родственники исполнительницы с просьбой спасти погибающую от алкоголизма звезду.

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«Все соседи звонили: «Умоляем, помогите, Ира пьет по 20 бутылок. Ее вообще вытаскивают, она ни в какую, и все».

Андрей Малахов направил к Отиевой своих репортеров, которые уговорили певицу впустить их в дом. По итогам их визита родилась передача, где обсуждали Отиеву. Со слов шоумена, журналисты предложили Ирине лечь в клинику, также рекомендовали воспользоваться услугами дантиста, стилисте, парикмахера. Она ответила отказом.

После выхода программы артистка была крайне возмущена. Она назвала «подлостью» ситуацию, когда кадры из частной беседы в частном доме выносят на всеобщее обозрение и устраивают злое шоу.

«Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства», - сказала тогда оскорбленная певица.

Портал teleprogramma.pro обратился в Станиславу Садальскому с просьбой рассказать об истинном положение дел Отиевой. Актер много лет приятельствовал с Ириной. Но тот не стал разговаривать на эту тему.

«Сейчас много что говорят. Я не знаю, пьет Ирина или нет. Я уже давно не общался с ней.

А что касается комментария Малахова, то если человек сам не захочет, то ему ничто не поможет. Бороться с этим явлением бессмысленно. Я помню, как Нонна Мордюкова привезла сына Владимира, который страдал алкоголизмом, к известному наркологу. Мы сопровождали их вместе с Риммой Марковой. Врезалось в память, как нарколог гипнотическим голосом говорил: «Прекращай». Тогда доктор сказал, что если человек не захочет бросить свои пагубные привычки, то ничего не изменишь».

Станислав Садальский в социальной сети выступил с резкой критикой ведущей телепередачи Первого Канала «Здоровье» «Жить здорово!» Елены Малышевой и ее программ.