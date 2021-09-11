«Это позор!» Поргину возмутили голые артисты Богомолова

Вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина было шокирована постановкой «Норма» в Театре на Малой Бронной. Людмиле Андреевне категорически не понравился спектакль.
Действо, предложенное публике художественным руководителем театра Константином Богомоловым и режиссером Максимом Диденко, актриса сочла просто неприличным, - сообщает портал dni.ru.
Больше всего возмутило Поргину появление на сцене раздетых мужчин-актеров. Конечно, они не были абсолютно обнажены – но нижнее белье телесного цвета давало эффект полностью голого тела.
«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется, кто ему позволил это делать? Цензура должна быть, чтобы не было голых тел. Мы ушли после первого акта, это позор», – ругалась Людмила Андреевна
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее пенсия составляет 53 тысяч рублей в месяц, но тратит она в два раза больше. Поргина считает, что все пенсионеры России должны получать по сто тысяч рублей.
По мнению Поргиной, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы платить большие пенсии и дать пожилым людям возможность путешествовать, как это делают пенсионеры- иностранцы.