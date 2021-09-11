В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Это позор!» Поргину возмутили голые артисты Богомолова

Ирина Лебедева
1 час назад

Вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина было шокирована постановкой «Норма» в Театре на Малой Бронной. Людмиле Андреевне категорически не понравился спектакль.

«Это позор!» Поргину возмутили голые артисты Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действо, предложенное публике художественным руководителем театра Константином Богомоловым и режиссером Максимом Диденко, актриса сочла просто неприличным, - сообщает портал dni.ru.

Больше всего возмутило Поргину появление на сцене раздетых мужчин-актеров. Конечно, они не были абсолютно обнажены – но нижнее белье телесного цвета давало эффект полностью голого тела.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется, кто ему позволил это делать? Цензура должна быть, чтобы не было голых тел. Мы ушли после первого акта, это позор», – ругалась Людмила Андреевна

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее пенсия составляет 53 тысяч рублей в месяц, но тратит она в два раза больше. Поргина считает, что все пенсионеры России должны получать по сто тысяч рублей.

По мнению Поргиной, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы платить большие пенсии и дать пожилым людям возможность путешествовать, как это делают пенсионеры- иностранцы.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Максим Диденко,Константин Богомолов,Дни.Ру,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители