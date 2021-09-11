Ургант заставил Гагарину оправдываться за слова о трюках

Полина Гагарина ранее сообщала в социальной сети, что сама исполнила непростой трюк – во время съемок клипа на песню «Вчера» выпрыгнула из машины на полном ходу.

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Фолловеры сочли эти слова хвастовством и ложью. Профессиональные спортсмены также не оставили их без внимания. Руководитель гильдии каскадеров России Александр Иншаков отметил, что выпрыгнуть из машины на полном ходу, как было показано в клипе, пусть даже на матрас, а не на асфальт, может только подготовленный человек.

Известная спортсменка, спортивная гимнастка сестра Кристины Асмус Карина даже назвала имя той девушки, которая снималась в клипе. По ее словам, из автомобиля выбрасывалась дублерша Гагариной Светлана Токарская-Пасхина. Об этом рассказывает 5 Канал.

Эта история получила широкую огласку и певица была вынуждена оправдываться перед публикой. Так, в инстаграме она сообщила, что просто пошутила на этот счет, а ее превратно поняли.

Примерно такую же позицию Полина заняла в разговоре с Иваном Ургантом на его шоу. Телеведущий задал ей прямой вопрос, выполняет ли она подобные трюки сама.

«Много людей интересующихся задает вопрос. И я всегда, всегда отвечаю в своей саркастической манере. И все это было в смешном тоне. И говорю: „Ну конечно я!“ Увеличьте фото и увидите, собственно, при увеличении видно, что это не я. Но очевидно, это было, наверное, собственно, только мне», - сказала звезда.