«Сколько злобы, Азизу просто распяли!» - сестра заступилась за певицу

Сестра Азизы Гульнара Мухамедова просто в ужасе от того, как травят певицу из-за ее брака с молодым мужчиной из Липецка.

Фото: Рамблер Рамблер

Повод для того, чтобы хейтеры бросились в атаку, был.

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Изначально в информационном поле звучала версия о том, что 57-летняя исполнительница, которая ранее никогда не была замужем официально, объявила о своей свадьбы с молодым итальянцем Алессандро. И вдруг «иностранец» оказался вполне российским мужчиной, Александром Соколовым из города Липецка, - рассказывает «Собеседник».

В социальных сетах поднялся шум, волну подхватили СМИ. Тему мезальянса не обошел вниманием и телеведущий Андрей Малахов, который сделал передачу в «Прямом эфире» на «России 1». Скандал был подан под идеей якобы помощи обманутой брачным аферистом немолодой исполнительнице и назывался этот выпуск «Спасите Азизу!»

«Я после этой передачи до сих пор пребываю в угнетенном состоянии. У меня остался ужасный осадок на душе! Сколько лицемерия, сколько злобы, сколько предвзятости есть в людях. Азизу просто распяли, издеваясь над людьми, которых она избрала своей семьей», — возмущена Мухамедова.

Гульнара рассказала, что, конечно, сначала очень внимательно присматривалась к молодому человеку. Однако она убедилась, что он очень хорошо относится к ее сестре и всегда готов ее поддержать в трудные моменты жизни. Сама же Азиза, по мнению родственницы, просто расцвела и очень счастлива.

«Моя сестра - далеко не глупая женщина, которая может броситься в омут с головой. Можно броситься в объятия, но не открыть свое сердце. А Александру она его открыла. Это ее избранник. Да, у них есть разница в возрасте. Но весь мир живет с такими разницами! И что теперь, кидать камни в их сторону?»

Певица Азиза выступила в защиту семьи своего нового супруга, которая якобы покинула родной Липецк из-за мошенничества его матери, Людмилы. Как объяснила артистка, она прожила жизнь и научилась разбираться в людях.

При этом на заявления поклонников, которые уверены, что Азиза пребывает в неведении относительно истинного положения вещей, певица ответила категорично.