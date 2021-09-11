Гулькина заявила, что Пугачева  распоряжается судьбами артистов

Наталья Гулькина, экс-солистка «Миража», считает, что Алла Пугачева до сих пор властвует судьбами эстрадных звезд. Певица уверена, что Примадонна одним звонком может разрушить карьеры неугодных исполнителей.
В интервью Елене Ханге на ее YouTube-канале Гулькина достаточно резко высказалась о ситуации в отечественном шоу-бизнесе и о том, какие силы там рулят. Вокалистка «Миража» утверждает, что в этой сфере все продается и покупается, а также зиждется на личных симпатиях и антипатиях.
Так, ранее «серым кардиналом», по звонку которого принимались все значимые решения по эстрадным персонам, был Иосиф Кобзон. Теперь, по мнению Гулькиной, его место заняла Алла Пугачева, информирует Экспресс Газета.
«Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Если раньше я, как наивная девочка, в это верила. Мол, я так хорошо пою, сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. Все наоборот, оказывается! Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно», - рассказала Наталья.
Гулькина привел пример – неожиданное для всех появление на «Евровидении» певицы Манижи, которая представляла Россию.
«Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег. Участие в конкурсе стоит определенных денег, потом проживание, проезд Просто надо было сделать из этого человека звезду», - считает Гулькина.
Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина отвергла обвинение продюсера Андрея Литягина в воровстве песен и развале коллектива. По словам артистки, Литягин сам виноват в развале группы, так как не смог найти общий язык со вторым автором хитов «Миража».
При этом Гулькина уверена, что прежний состав «Миража» мог бы сейчас собирать полные залы, если бы участники коллектива сумели договориться и поработать вместе.