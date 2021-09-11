Гулькина заявила, что Пугачева  распоряжается судьбами артистов

«Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Если раньше я, как наивная девочка, в это верила. Мол, я так хорошо пою, сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. Все наоборот, оказывается! Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно», - рассказала Наталья.