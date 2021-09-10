Градский ответил на вопрос о госпитализации

Певец и композитор Александр Градский прокомментировал распространившуюся в интернете информацию о своей госпитализации из-за заражения коронавирусом. В беседе с корреспондентом Пятого канала он назвал эту новость «чушью».

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При этом ряд российских изданий ранее сообщили, что ситуация со здоровьем у Градского тяжелая: якобы у 71-летнего артиста выявили из-за коронавирусной инфекции 70% поражения легких, и он проходит лечение в одной из частных клиник Москвы, сообщает 5-tv.ru.

Кроме этого, уточнялось, что артист якобы уже начал поправляться после интенсивного лечения, и он может быть выписан из медучреждения уже через неделю.

Также ранее стало известно, что госпитализированный с COVID-19 ведущий Дмитрий Киселев поделился подробностями о своем самочувствии. По словам журналиста, он чувствует себя хорошо, поражение легких составляет менее 50%. Еще он рассказал, что его родные сейчас повторно сдают ПЦР-тест.