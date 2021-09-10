Стало известно о полугодовалом сыне Шнурова

Супруга известного музыканта Сергея Шнурова находится в положении — информация об этом ранее широко распространилась в интернете. При этом не сообщалось, когда именно родится его наследник.

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Как выяснилось, Шнуров скрывал появление наследника в течение шести месяцев и только недавно раскрыл общественности радостную новость.

Как написал «СтарХит», исполнитель сообщил о рождении еще одного наследника в присущей ему шутливой манере:

«Мой план сегодня — прийти домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое важное и масштабное, что в принципе возможно».

Как можно понять по заявлению Шнурова, у него родился мальчик. Но имя наследника он так и не озвучил.

Напомним, в 2018 году Сергей Шнуров вступил в законный брак с дочерью миллиардера Ольгой Абрамовой. От предыдущих браков у музыканта есть двое детей — сын Аполлон и дочь Серафима.

Ранее сообщалось, что Шнуров решил удалить все аккаунты в соцсетях. По словам исполнителя, это связано, в частности, тем, чтобы больше времени посвящать родным.