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Светлана Малькова удивилась плотному графику болеющей Макеевой

Елена Прошина
40 минут назад

Экс-супруга предпринимателя Романа Малькова Светлана резко высказалась о болезни новой жены бизнесмена, актрисы Анастасии Макеевой. Как она призналась в разговоре с NEWS.ru, ухудшение здоровья актрисы она считает странным.

Малькова удивилась плотному графику болеющей Макеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Малькова, после заявления об ухудшении самочувствия Анастасия сначала выступила 3 сентября в Санкт-Петербурге в постановке «Дон Жуан. Нерассказанная история», а 8 сентября вышла на сцену «Олимпийского» в рамках концерта ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

«Хотя накануне Анастасия написала в соцсетях, будто находится в больнице с панкреатитом, а Роман якобы третьи сутки дежурит под окнами. Но будь она действительно госпитализирована, я полагаю, вряд ли она бы смогла выйти на сцену и петь, — заявила Светлана.

При этом Малькова призналась, что единственное чувство, которое она испытывает к Макеевой – это жалость.

«Ведь ей приходится изворачиваться, оправдываться и говорить очевидную неправду. Всем заявлять, будто лечится и госпитализирована, в потом оправдываться. Оправдываться за то, что, не подумав, сказала, не подумав, увела (Малькова – прим. ред.), не подумав, оскорбила меня и детей. Конечно, жалко», — добавила экс-супруга бизнесмена.

Напомним, что ранее Анастасия Макеева отправилась со своим супругом Романом Мальковым в путешествие на Алтай, однако там артистке внезапно стало плохо, и её госпитализировали в местную больницу. Недавно актриса выложила в своих соцсетях видео, на котором видны капельницы.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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